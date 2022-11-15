أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت عند 92.63 دولارًا للبرميل

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.55% أو بنحو 51 سنتًا إلى 92.63 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.79% أو 68 سنتًا إلى 85.19 دولارًا للبرميل.