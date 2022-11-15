أسعار النفط تواصل الانخفاض وبرنت عند 92.63 دولارًا للبرميل

واصلت أسعار النفط الانخفاض لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات الثلاثاء، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي على الخام بعدما خفضت "أوبك" توقعاتها للطلب خلال الربع الرابع.
وكشفت البيانات الصينية الصادرة اليوم، تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي في البلاد خلال أكتوبر إلى 5% بعد شهرين متتاليين من الارتفاع، مع انكماش مبيعات التجزئة؛ مما يشير إلى تأثير القيود الصارمة على الاقتصاد ويضر بالطلب على الخام.
على جانب آخر، توقع "جيف كوري" رئيس وحدة السلع العالمية لدى "جولدمان ساكس"، وصول سعر خام برنت إلى 115 دولارًا للبرميل في ديسمبر المقبل، مستشهدًا بنقص الإمدادات مع اقتراب الحظر الأوروبي للنفط الروسي، واتجاه الدول الغربية لفرض سقف على سعر الخام، وإنهاء الصين لسياسة "صفر كوفيد".
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير بنسبة 0.55% أو بنحو 51 سنتًا إلى 92.63 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:11 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 0.79% أو 68 سنتًا إلى 85.19 دولارًا للبرميل.