أسعار النفط ترتفع بنحو 2%.. وبرنت عند 95.09 دولارًا للبرميل

ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها ومن بينهم روسيا، في وقت لاحق من اليوم؛ من أجل تحديد مستويات إنتاج النفط خلال شهر أكتوبر، بعدما كشفت مصادر لـ"رويترز" أن المنظمة تدرس الإبقاء على الإنتاج دون تغيير أو خفضه بشكل قليل لدعم أسعار النفط.