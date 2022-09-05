أسعار النفط ترتفع بنحو 2%.. وبرنت عند 95.09 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% خلال تعاملات الاثنين، وسط احتمالية اتجاه منظمة "أوبك بلس" لخفض إنتاج الخام، تزامنًا مع تفاقم أزمة الطاقة في المنطقة الأوروبية وتصاعد مخاوف تباطؤ الطلب من قِبَل الصين.
ويترقب المستثمرون اجتماع منظمة "أوبك" وحلفائها ومن بينهم روسيا، في وقت لاحق من اليوم؛ من أجل تحديد مستويات إنتاج النفط خلال شهر أكتوبر، بعدما كشفت مصادر لـ"رويترز" أن المنظمة تدرس الإبقاء على الإنتاج دون تغيير أو خفضه بشكل قليل لدعم أسعار النفط.
وأعلنت شركة "جازبروم" الروسية الأسبوع الماضي، أنها لن تستأنف إمدادات الغاز في خط أنابيب "نورد ستريم" -خط التصدير الرئيسي إلى أوروبا- بسبب تسرب في توربين غازي؛ وذلك عقب موافقة وزراء مجموعة الدول السبع على مبادرة بقيادة الولايات المتحدة لتحديد سقف لسعر النفط الروسي.
يتزامن ذلك مع تزايد القيود المتعلقة بفيروس "كوفيد-19" في الصين؛ حيث تخضع 33 مدينة في البلاد للإغلاق الجزئي أو الكامل ضمن سياسة "صفر كوفيد" الصارمة؛ مما يهدد بتباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم؛ الأمر الذي قد يحد من الطلب على النفط الخام.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 2.25% أو بنحو 2.09 دولار إلى 95.09 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1.93% أو 1.95 دولار إلى 88.57 دولارًا للبرميل، بعدما سجلت خسارة بحوالى 7% الأسبوع الماضي.