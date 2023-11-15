مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11022 نقطة

وكانت أسهم شركات: بحر العرب، والدوائية، والمنجم، والكثيري، وأبو معطي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وأنابيب، والحفر العربية، وأمريكانا، ورتال الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.89% و9.94%.