للجلسة الثالثة على التوالي.. برنت ينخفض عند 75.01 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط خلال تعاملات الإثنين للجلسة الثالثة على التوالي، رغم تراجع الدولار، ومع تركيز المستثمرين على المخاوف المرتبطة بمفاوضات سقف الديون الأمريكي، واحتمالات تخلف واشنطن عن سداد التزاماتها.
وتراجعت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم شهر يوليو بنسبة 0.75% إلى 75.01 دولار للبرميل، في الساعة 07:57 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
كما انخفضت قيمة العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر يونيو، بنسبة 0.85% إلى 70.94 دولار للبرميل.
وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسة- بنسبة 0.10% إلى 103.08 نقطة، بعدما بلغ أعلى مستوياته في عدة أسابيع.