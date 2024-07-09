عند 11779 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا

وكانت أسهم شركات: الكثيري، وساسكو، ومياهنا، وجبل عمر، وتالكو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الباحة، وأنابيب السعودية، وإكسترا، والوطنية، والآمار الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.51% و7.69%.