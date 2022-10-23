سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند 12006 نقاط

وكانت أسهم شركات: التطويرية الغذائية، وشمس، وفيبكو، ومتطورة، ومجموعة فتيحي الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عناية، وصناعة الورق، وكيمانول، وساب، وإسمنت السعودية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00% و8.33%.