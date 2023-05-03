مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية.. الذهب يستقر عند 2024.7 دولار للأونصة

وفي رسالة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، دعت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي البنك، إلى وقف رفع الفائدة، لعدم إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن إستراتيجية السياسة النقدية وتداعياتها.