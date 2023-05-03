مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية.. الذهب يستقر عند 2024.7 دولار للأونصة

استقرت أسعار الذهب أعلى مستوى 2000 دولار خلال تعاملات الأربعاء، مع ترقب المستثمرين قرار الفائدة الأمريكية الذي سيصدر لاحقاً اليوم، عقب انتهاء اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لكن ستتركز الأنظار على دلائل عن الخطوات المقبلة للبنك.
وفي رسالة إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول"، دعت مجموعة من أعضاء الكونجرس الأمريكي البنك، إلى وقف رفع الفائدة، لعدم إلحاق ضرر كبير بالاقتصاد، وأعربوا عن مخاوفهم بشأن إستراتيجية السياسة النقدية وتداعياتها.
واستقرت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو عند 2024.7 دولار للأوقية، في الساعة 08:13 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة، كما استقر سعر التسليم الفوري عند 2015.76 دولار.
بينما تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو 0.33% عند 25.54 دولار للأوقية، بينما تراجع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.15% عند 1065.12 دولار.