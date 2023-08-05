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النفط إلى أعلى سعر منذ أبريل.. العقود الآجلة عند 86 دولارًا والمزيد متوقع

فيما مدّدت المملكة خفضًا طوعيًّا للإنتاج لنهاية سبتمبر.. خفضت روسيا أيضًا