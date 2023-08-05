النفط إلى أعلى سعر منذ أبريل.. العقود الآجلة عند 86 دولارًا والمزيد متوقع

ارتفعت أسعار النفط عند التسوية بأكثر من دولار للبرميل، أمس الجمعة، لتواصل تحقيق المكاسب للأسبوع السادس على التوالي بعدما قرّرت السعودية وروسيا خفضًا للإمدادات حتى نهاية الشهر المقبل؛ مما زاد من مخاوف نقص المعروض.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.10 دولار؛ أي ما يعادل 1.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 86.24 دولارًا للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار، أو 1.6 بالمئة، ليسجل عند التسوية 82.82 دولارًا للبرميل، وحقّق الخامان القياسيان، الجمعة، أعلى مستوى لهما منذ منتصف أبريل.
وقالت المملكة، في بيان الخميس: إنها ستمدّد خفضًا طوعيًّا لإنتاجها من النفط بمقدار مليون برميل يوميًّا حتى نهاية سبتمبر، وتركت البابَ مفتوحًا أمام تمديد آخر، فيما قرّرت روسيا أيضًا خفض صادراتها من النفط 300 ألف برميل يوميًّا الشهر المقبل.
وكتب محلّلو "يو.بي.إس" في مذكرة: "مع تمديد خفض الإنتاج نتوقّع عجزًا بالسوق يزيد على 1.5 مليون برميل يوميًّا في سبتمبر بعد عجز يقدّر بنحو مليونَيْ برميل يوميًّا في يوليو وأغسطس"؛ وفق ما نقلت "سكاي نيوز عربية".
وعلى صعيد الطلب، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الجمعة، بعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك+، التي تضمّ منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاءها: إن الاستهلاك العالمي للنفط قد ينمو 2.4 مليون برميل يوميًّا هذا العام.
ولم يشهد اجتماع اللجنة إدخال أي تغييرات على سياسة الإنتاج، وأضافت المذكرة الصادرة عن "يو.بي.إس" أن اللجنة أشارت إلى أنها قد تتّخذ إجراءات إضافية في أي وقت.
وتأثّرت أسعار النفط بالبيانات الصادرة، الجمعة، التي أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي حافظ على وتيرة متوسطة لنمو الوظائف في يوليو، ولكن الارتفاع القوي في الأجور وتراجع معدل البطالة إلى 3.5 بالمئة عَكَسا استمرار قوة سوق العمل.
بالإضافة إلى ذلك تراجعت أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو بصورة أكبر مما كان يُعتقد في البداية في يوليو، ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 15 عامًا، الخميس.