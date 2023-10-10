أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام "برنت" تنخفض بنسبة 0.50%

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعد ارتفاعها أمس بأكثر وتيرة يومية في ستة أشهر، وسط مخاوف الأسواق إزاء اضطراب الإمدادات العالمية مع استمرار التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.