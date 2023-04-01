للأسبوع الثاني على التوالي.. النفط يسجّل مكاسب مرتفعة بأكثر من دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط أكثر من دولار للبرميل في جلسة الجمعة، لتسجّل مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل انخفاض الإمدادات في بعض أنحاء العالم، وإظهار بيانات التضخم في الولايات المتحدة بعض المؤشرات على تباطؤ ارتفاع الأسعار.