توقيع مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف ومجلس تجارة هونغ كونغ

وينطلق هذا التعاون بين اتحاد الغرف السعودية ومجلس تنمية تجارة هونغ كونغ مدفوعًا بالأدوار الاستراتيجية لكلا المنظمتين، حيث يحرص اتحاد الغرف ضمن أدواره المتعددة على تنمية علاقات التعاون الاقتصادي بين المملكة والشركاء التجاريين في العالم وتعزيز الشراكات التجارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائه الدوليين، فيما يعمل مجلس تنمية التجارة في هونج كونج الذي تأسس عام 1966، على تعزيز ومساعدة وتطوير تجارة هونغ كونغ مع مختلف دول العالم من خلال 50 مكتبًا عالميًا.