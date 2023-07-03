أسعار النفط تتراجع وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي

ونمت المخاوف من حدوث مزيدٍ من التباطؤ الذي يلحق الضرر بالطلب على الوقود بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة، أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال يفوق هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وأثارت توقعات بأن يرفع أسعار الفائدة مرة أخرى.