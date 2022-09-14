مخاوف رفع الفائدة الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع

وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس، سجلت أسعار النفط تراجعًا بصورة طفيفة، اليوم الأربعاء؛ مما بدد الدعم الناجم عن توقعات قوية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول نمو الطلب على النفط.