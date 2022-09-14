مخاوف رفع الفائدة الأمريكية تدفع بأسعار النفط للتراجع
وسط مخاوف من لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى الأسبوع المقبل بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس، سجلت أسعار النفط تراجعًا بصورة طفيفة، اليوم الأربعاء؛ مما بدد الدعم الناجم عن توقعات قوية لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) حول نمو الطلب على النفط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا، أي 0.2%، إلى 93.00 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 06:33 بتوقيت غرينتش. وهبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتًا، أي 0.1%، إلى 87.20 دولارًا.
وتعرضت الأسعار لضغوط من بيانات غير متوقعة للتضخم الأمريكي، أمس الثلاثاء؛ مما بدد الآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من سياسته المتشددة المتعلقة برفع سعر الفائدة في الأشهر المقبلة.
ومن المقرر وفق "سكاي نيوز عربية" أن يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، في ظل بقاء التضخم بعيدًا عن معدله المستهدف والبالغ 2%.
وفي الصين، يؤدي استمرار سريان القيود الصارمة المتعلقة بكوفيد-19 إلى تقليص الطلب على الوقود لدى أكبر مستورد للنفط في العالم.
وتَلَقّت الأسعار بعض الدعم؛ بسبب تأكيد "أوبك" استمرار توقعاتها بشأن نمو الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023، مستشهدة بإشارات على أن الاقتصادات الرئيسية تؤدي بصورة أفضل من المتوقع؛ على الرغم من الظروف المعاكسة مثل ارتفاع التضخم.
وقالت "أوبك" في تقرير شهري إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 ملايين برميل يوميًّا في 2022 و2.7 مليون برميل يوميًّا في 2023 دون تغيير في توقعاتها عن الشهر الماضي.