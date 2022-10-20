أسعار الذهب تنخفض في المعاملات الفورية نحو 1627.04 دولارًا للأونصة

وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت جرينتش؛ انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1627.04 دولارًا للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولارًا للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1632.60 دولارًا للأوقية بحسب "رويترز".