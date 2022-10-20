أسعار الذهب تنخفض في المعاملات الفورية نحو 1627.04 دولارًا للأونصة

انخفضت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة؛ في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.
وبحلول الساعة 00:49 بتوقيت جرينتش؛ انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1627.04 دولارًا للأوقية (الأونصة). وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولارًا للأوقية. وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1632.60 دولارًا للأوقية بحسب "رويترز".
واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8% أمس الأربعاء؛ في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.