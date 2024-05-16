ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع ترقب بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بصورة طفيفة خلال تعاملات الخميس، مع ترقب المستثمرين يوم صدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأمريكية مع تصاعد توقعات التيسير النقدي، عقب تباطؤ التضخم في أكبر اقتصادات العالم.
وزادت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم يونيو بمقدار طفيف بلغ 2.2 دولار إلى 2397.10 دولارًا للأوقية في تمام الساعة 08:41 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.22% إلى 2391.30 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت عقود الفضة الأكثر نشاطًا تسليم يوليو بنسبة 0.37% إلى 29.84 دولارًا، وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.44% إلى 1073.02 دولارًا للأوقية.