ارتفاع طفيف في أسعار الذهب مع ترقب بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.22% إلى 2391.30 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت عقود الفضة الأكثر نشاطًا تسليم يوليو بنسبة 0.37% إلى 29.84 دولارًا، وزاد سعر البلاتين الفوري بنسبة 0.44% إلى 1073.02 دولارًا للأوقية.