أسعار النفط.. برنت ينخفض لـ 84.80 دولار للبرميل

انخفضت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع ترقب البيانات الرسمية لمخزونات الخام في الولايات المتحدة، والتي تتوقع الأسواق ارتفاعها، وبضغط من زيادة قيمة الدولار.
وتراجعت عقود خام برنت القياسي تسليم شهر أبريل بنسبة 0.90% أو بمقدار 78 سنتاً، إلى 84.80 دولار للبرميل، في الساعة 08:58 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
فيما هبطت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم شهر مارس بنسبة 1% أو بمقدار 78 سنتاً، إلى 78.28 دولار للبرميل.
وتترقب الأسواق، اليوم، صدور البيانات الرسمية حول مخزونات النفط في الولايات المتحدة من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وسط توقعات بزيادة مخزون الخام بمقدار مليونَي برميل على أساس أسبوعي.
على جانب آخر، رفعت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، بمقدار 100 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر السابق إلى 2.32 مليون برميل.