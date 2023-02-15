أسعار النفط.. برنت ينخفض لـ 84.80 دولار للبرميل

على جانب آخر، رفعت منظمة "أوبك" في تقريرها الشهري الصادر الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، بمقدار 100 ألف برميل يومياً عن توقعات الشهر السابق إلى 2.32 مليون برميل.