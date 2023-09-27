استحواذ محتمل على 10%.. أرامكو السعودية و"إيسترن شينغهونغ" توقّعان اتفاقية تعاون إطارية

وأضاف: توقيع اتفاقية التعاون الإطارية تُعدّ خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا في أرامكو السعودية في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق الهادفة لزيادة قدرة الشركة على تحويل النفط الخام العربي إلى كيميائيات، كما تتماشى مع رؤيتنا للتوسّع في السوق الصينية التي تُعدّ إحدى الأسواق الرائدة عالميًا في مجال الطاقة، ونعتبر الصين شريكًا مهمًا اليوم وعلى مدى العقود المقبلة.