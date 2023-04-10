"هواوي" الصينية تفكر في نقل مقرها الإقليمي إلى المملكة

تنوي شركة هواوي تكنولوجيز الصينية، اختيار الرياض لتكون المقر الرئيس لها في منطقة الشرق الأوسط.
وأضافت مصادر لوكالة بلومبرغ، أن الشركة الصينية تجري محادثات مع المسؤولين لتعزيز وجودها في المملكة إلا أنها لم تتخذ قراراً نهائياً.
يُذكر أن "هواوي" تمتلك حالياً مقراً لمنطقة الشرق الأوسط في دبي والبحرين.
وكانت المملكة قد أعلنت أنه اعتباراً من مطلع عام 2024، سيتم منع الكيانات الحكومية من التعامل مع الشركات الأجنبية التي ليست لديها مقار إقليمية في المملكة.
وفي 12 مارس الماضي، بحث مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت؛ في المقر الرئيس لشركة هواوي في جمهورية الصين الشعبية، تعزيز التعاون بين "سدايا" وشركة "هواوي" في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذه المجالات.
والتقى خلال زيارته للصين الرئيس التنفيذي لمجلس الشركة ورئيس مجلس البنية التحتية الرقمية، ونائب الرئيس للحوسبة السحابية، والرئيس التنفيذي لشركة هواوي لتقنيات الحوسبة السحابية، ورئيس الحلول والتسويق في وحدة الخدمات الرقمية في هواوي، ورئيس مركز بيانات هواوي، والرئيس التنفيذي للتسويق في شركة هواوي لتقنيات الحوسبة السحابية، وكبير علماء الذكاء الاصطناعي في معمل بينج تشنج.
واستعرض خلال اللقاءات التحول الرقمي وأثره في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومستهدفاتها، التي تؤدي فيه البنية التحتية الرقمية دوراً أساسياً، مشيراً إلى أن البيانات والذكاء الاصطناعي المحركان الداعمان لاستشراف الرؤى وتحقيق مستهدفات الرؤية وإستراتيجية "سدايا" ودعم توجهها نحو بناء مراكز بيانات ضخمة ومتقدمة.