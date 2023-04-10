"هواوي" الصينية تفكر في نقل مقرها الإقليمي إلى المملكة

وفي 12 مارس الماضي، بحث مدير مركز المعلومات الوطني في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت؛ في المقر الرئيس لشركة هواوي في جمهورية الصين الشعبية، تعزيز التعاون بين "سدايا" وشركة "هواوي" في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة وتوطين المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذه المجالات.