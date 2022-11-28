أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية إلى 1749 دولاراً للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد ارتفاع الدولار من جرّاء الطلب على الملاذ الآمن الذي أثارته الاحتجاجات في عديدٍ من المدن الصينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.