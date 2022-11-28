أسعار الذهب تتراجع في المعاملات الفورية إلى 1749 دولاراً للأونصة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الإثنين بعد ارتفاع الدولار من جرّاء الطلب على الملاذ الآمن الذي أثارته الاحتجاجات في عديدٍ من المدن الصينية على القيود الصارمة لمكافحة فيروس كورونا.
ووفقا لـ "رويترز"، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 1749 دولاراً للأوقية (الأونصة) في الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1749.90 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.4 في المئة؛ ما جعل السبائك المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر تكلفةً بالنسبة للمشترين الذين يحوزون عملات أخرى.
وقال يب دزم رونج محلل الأسواق في (آي جي إن) "أسعار الذهب تتعقب تحركات الدولار الأمريكي من كثب، ويبدو أن الغموض المتزايد من جرّاء الاضطرابات المتزايدة في الصين دعم الدولار هذا الصباح".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.8 في المئة إلى 21.21 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3 في المئة إلى 978 دولاراً، وهبط البلاديوم 0.3 في المئة إلى 1846.94 دولار.