79.15 دولار للبرميل.. النفط يرتفع مع زيادة حالة الضبابية في الإمدادات

وتسبّب إغلاق خط أنابيب كيستون التابع لشركة تي.سي إينرجي، الذي يتم من خلاله شحن نحو 620 ألف برميل يومياً من الخام الكندي من ألبرتا إلى الولايات المتحدة، في تقليل الإمدادات ورفع احتمالية انخفاض المخزون في مركز التخزين في كوشينج بولاية أوكلاهوما.