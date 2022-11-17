"زين السعودية" توقّع مذكرة تفاهم مع "ستارلينك" لتقديم حلول وخدمات حوسبة سحابية مبتكرة وآمنة

تعليقًا على مذكرة التفاهم، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان: إن "مذكرة التفاهم تأتي في إطار توجه الشراكات الاستراتيجية التي انتهجناها لبناء منظومة رقمية متكاملة وآمنة لكل الخدمات والتطبيقات القائمة على الاتصالات والإنترنت في المملكة، بما يدعم الجهود الوطنية لبناء اقتصاد معرفي ذكي وآمن يحقق التنويع الاقتصادي ويحسّن مخرجات الأعمال ويرتقي بجودة الحياة، وفق مستهدفات رؤية 2030. وفي موازاة عملنا على إطلاق خدمات وتطبيقات الجيل الخامس الجديدة والحلول السحابية وإنترنت الأشياء والبلوك تشين والروبوتات والطائرات من دون طيار؛ نحرص أيضًا على ضمان تمكين عملائنا من مختلف القطاعات بأعلى معايير الأمن والموثوقية لبياناتهم، من خلال مراعاة أفضل الممارسات ومواصلة تطوير متطلبات تحسين إدارة مخاطر الأمن السيبراني".