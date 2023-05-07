مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا عند مستوى 11256 نقطة

وكانت أسهم شركات: سلامة، والكيميائية، وساب، ومبكو، ومجموعة صافولا الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: والجزيرة، وتهامة، والبحر الأحمر، وسينومي سنترز، ورتال الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.21%.