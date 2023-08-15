أكثر من 11 مليار ريال حصيلة 178 مليون عملية نقاط بيع في المملكة.. خلال أسبوع

وبلغ عدد العمليات في محطات الوقود 13,628,000، بقيمة 762,199,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الصحة 7,250,000 ، بقيمة 743,636,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الأثاث 1,086,000 ، بقيمة 272,042,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في الفنادق 908,000 بقيمة، 335,924,000 ريال، وبلغ عدد العمليات في المنافع العامة 1,477,000 ، بقيمة 109,274,000 ريال.