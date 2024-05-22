"الخريف" يزور "العربية للتعدين بالأردن" ويبحث التعاون التعديني مع عدد من الشركات

زار وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، الشركة العربية للتعدين في الأردن، حيث التقى رئيس مجلس إدارتها المهندس محمد بن أحمد الشحي، فيما تمحور اللقاء حول استكشاف فرص التعاون في مجال التعدين، والاستفادة من الموارد المعدنية المتوفرة في كلا البلدين، وذلك بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر.
و تفصيلاً، فقد اجتمع الوزير، خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى المملكة الأردنية الهاشمية مع عددٍ من مسؤولي الشركات الأردنية العاملة في قطاع التعدين، ويشمل ذلك شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي بحث مع مسؤوليها سبل تطوير التعاون في مجال استخراج وإنتاج الفوسفات، انطلاقاً من احتياطيات المملكة الكبيرة في هذا المجال.
كما التقى "الخريف" مع مسؤولي شركة البوتاس العربية، وبحثا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة التعدين العربية السعودية "معادن" والشركة العربية للبوتاس، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال المنتجات والأسمدة المتخصصة في المملكة والأردن.
وتأتي زيارة وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، وتحديداً في المجالات الصناعية والتعدينية، والإسهام في تبادل الخبرات، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة؛ بما يُعزّز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات.