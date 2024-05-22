"الخريف" يزور "العربية للتعدين بالأردن" ويبحث التعاون التعديني مع عدد من الشركات

و تفصيلاً، فقد اجتمع الوزير، خلال زيارته الرسمية التي يجريها إلى المملكة الأردنية الهاشمية مع عددٍ من مسؤولي الشركات الأردنية العاملة في قطاع التعدين، ويشمل ذلك شركة مناجم الفوسفات الأردنية، التي بحث مع مسؤوليها سبل تطوير التعاون في مجال استخراج وإنتاج الفوسفات، انطلاقاً من احتياطيات المملكة الكبيرة في هذا المجال.