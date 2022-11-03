"المدفوعات السعودية" تُوقّع مُذكرة تفاهم مع بنك البلاد لتعزيز الابتكار

وقّعت المدفوعات السعودية مُذكرة تفاهم مع بنك البلاد بهدف تقديم حلول مالية مُبتكرة وتعزيز الابتكار، على هامش فعاليات مؤتمر "سيملس السعودية" للمدفوعات الذي استضافته المملكة تحت عنوان: "مستقبل المدفوعات"، واستعرض أحدث الابتكارات في مجال المدفوعات، والتقنية المالية، والتجارة الإلكترونية، وتجارة التجزئة.
ومثّل المدفوعات السعودية في توقيع مُذكرة التفاهم المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية عبدالعزيز العفالق، فيما وقّع عن بنك البلاد الرئيس التنفيذي للبنك عبدالعزيز العنيزان.
وأكد العفالق أن مُذكرة التفاهم تأتي "تأكيداً لدور المدفوعات السعودية في تمكين وتعزيز الابتكار في منظومة قطاع المدفوعات من خلال العمل مع شركائنا من البنوك والمؤسسات المالية بما يضمن تعزيز فرص تبني التقنيات الجديدة في السوق السعودي، وتطوير قطاع المدفوعات المالية، والإسهام في دعم نمو الاقتصاد الرقمي الذي تعيشه المملكة".