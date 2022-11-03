"المدفوعات السعودية" تُوقّع مُذكرة تفاهم مع بنك البلاد لتعزيز الابتكار

وأكد العفالق أن مُذكرة التفاهم تأتي "تأكيداً لدور المدفوعات السعودية في تمكين وتعزيز الابتكار في منظومة قطاع المدفوعات من خلال العمل مع شركائنا من البنوك والمؤسسات المالية بما يضمن تعزيز فرص تبني التقنيات الجديدة في السوق السعودي، وتطوير قطاع المدفوعات المالية، والإسهام في دعم نمو الاقتصاد الرقمي الذي تعيشه المملكة".