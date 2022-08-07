"الصناعة والثروة المعدنية": 39% من استثمارات القطاع الصناعي برؤوس أموال أجنبية أو مشتركة

وأوضحت الوزارة أن عدد المصانع ذات الاستثمار الأجنبي في المملكة بلغ 839 مصنعاً حتى نهاية مايو الماضي 2022، وتمثل ما يقارب 8% من إجمالي عدد المصانع، باستثمارات تقدر بـما يزيد على 65 مليار ريال، فيما يبلغ عدد المصانع المشتركة قرابة 787 مصنعًا تُشكل 7% من إجمالي المصانع، باستثمارات تُقدر بأكثر من 464 مليار ريال، في حين بلغ عدد المصانع الوطنية 9,049 مصنعًا، وتشكل ما نسبته 85% من إجمالي عدد المصانع، وبحجم استثمارات يقدر بـ832 مليار ريال.