بهدف تعزيز التعاون المشترك.. "موانئ" توقّع مذكرة تفاهم مع ميناء أنتويرب الدولي

وتُسهم المذكرة في تطوير البنية التحتية للموانئ والفرص والعلاقات التجارية، ورفع معدلات التميز التشغيلي من خلال التحسينات التكنولوجية، والارتقاء بالأداء اللوجستي، والإدارة الفنية، وتطوير مجال التحول الرقمي، إضافة إلى تعزيز رأس المال البشري داخل مجتمع الموانئ على مختلف المستويات، كذلك تشمل مجالات التعاون بين الطرفين ابتكار السبل الكفيلة بالحد من الأثر البيئي للنقل البحري، باعتباره أحد مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التعاون في دمج التقنيات الذكية والأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية والتطورات التكنولوجية والحلول الرقمية للتطور نحو موانئ ذكية مؤتمتة لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير منظومة النقل البحري، بما يعزز حضور المملكة على خارطة الخدمات اللوجستية العالمية.