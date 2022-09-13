تعاملات الثلاثاء.. النفط يستقر عند 94.09 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء، قبيل صدور تقرير منظمة "أوبك" الشهري، ووسط مخاوف تباطؤ الطلب العالمي مع استمرار البنوك المركزية في تشديد السياسة النقدية.
وحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج"، قال وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين": من غير المرجح أن تتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق جديد في أي وقت قريب؛ مما يهدد باستمرار العقوبات ضد صادرات النفط الإيراني.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الشهري ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي خلال شهر أكتوبر بمقدار 132 ألف برميل يوميًّا، مقارنة بتقديرات الشهر الجاري، ليصل إلى 9.115 ملايين برميل يوميًّا.
وتنتظر الأسواق صدور تقرير منظمة "أوبك" الشهري في قت لاحق اليوم، بعدما أعلنت المنظمة وحلفاؤها الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميًّا خلال الشهر المقبل.
كما أن من المقرر صدور قراءة معدل التضخم في الولايات المتحدة لاحقًا اليوم، وسط توقعات بتباطؤه خلال أغسطس بسبب تراجع أسعار البنزين، ومع ذلك لا يزال من المتوقع مشاهدة زيادة في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي؛ مما يضغط على أسعار النفط المسعرة بالدولار.
واستقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر عند 94.09 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:12 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، كما استقرت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أكتوبر عند 87.86 دولارًا للبرميل.