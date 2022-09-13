تعاملات الثلاثاء.. النفط يستقر عند 94.09 دولارًا للبرميل

كما أن من المقرر صدور قراءة معدل التضخم في الولايات المتحدة لاحقًا اليوم، وسط توقعات بتباطؤه خلال أغسطس بسبب تراجع أسعار البنزين، ومع ذلك لا يزال من المتوقع مشاهدة زيادة في أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي؛ مما يضغط على أسعار النفط المسعرة بالدولار.