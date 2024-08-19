انخفاض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %

استقرت أسعار الذهب، اليوم، قرب أعلى مستوى قياسي سجّلته في الجلسة السابقة، حيث عزّزت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الشهر المقبل، جاذبية المعدن النفيس.