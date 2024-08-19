انخفاض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %

استقرت أسعار الذهب، اليوم، قرب أعلى مستوى قياسي سجّلته في الجلسة السابقة، حيث عزّزت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، الشهر المقبل، جاذبية المعدن النفيس.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 %، إلى 2501.19 دولار للأوقية (الأونصة)، في المقابل ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 %، إلى 2540 دولاراً للأوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.22 %، إلى 28.94 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.1 %، إلى 953.06 دولار للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.8 %، إلى 943.46 دولار للأوقية.