"فرص تصنع الريادة".. "بيبان 23" ينطلق بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا محليًا وعالميًا

وسيناقش الملتقى الذي يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 4 وحتى 11 مساءً، عدة موضوعات تتعلق بريادة الأعمال، تتناول التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والفرص الاستثمارية والشركات الناشئة والابتكار، بالإضافة إلى مبادرة "تطوع بخبرتك" التي تستضيف كبار المسؤولين والخبراء، كما يحفل الملتقى بورش العمل المقدمة من مدربين معتمدين وجلسات الاستشارات والإرشاد؛ لرفع كفاءة المنشآت وتعزيز فعالية أعمالها، وإسهامها في الناتج المحلي في كل المجالات.