"فرص تصنع الريادة".. "بيبان 23" ينطلق بمشاركة أكثر من 350 متحدثًا محليًا وعالميًا

ينطلق ملتقى بيبان 23، اليوم، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في تمام الرابعة مساءً تحت شعار "فرص تصنع الريادة"، وذلك بحضور كل من وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.
وتشارك في حفل الافتتاح أيضًا وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في كوريا الجنوبية يونغ لي.
ويشارك في الملتقى الذي يستمر حتى 13 مارس أكثر من 350 متحدثًا محليًا وعالميًا، و750 عارضًا من رواد الأعمال، و120 جهة مُمكِّنة تقدم خدمات ومبادرات لتمكين أصحاب الأعمال الريادية ودعمهم، خاصة الذين يمتلكون أو يديرون المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وسيناقش الملتقى الذي يفتح أبوابه يوميًا من الساعة 4 وحتى 11 مساءً، عدة موضوعات تتعلق بريادة الأعمال، تتناول التجارة الإلكترونية والامتياز التجاري والفرص الاستثمارية والشركات الناشئة والابتكار، بالإضافة إلى مبادرة "تطوع بخبرتك" التي تستضيف كبار المسؤولين والخبراء، كما يحفل الملتقى بورش العمل المقدمة من مدربين معتمدين وجلسات الاستشارات والإرشاد؛ لرفع كفاءة المنشآت وتعزيز فعالية أعمالها، وإسهامها في الناتج المحلي في كل المجالات.
ويضم "بيبان 23"، 9 أبواب تلبي احتياجات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وتشمل: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التمكين، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمويل، وباب الابتكار، وباب الشركات الناشئة، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.
وسيشهد الملتقى تصفيات نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال؛ بمشاركة أكثر من 200 دولة، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات والإطلاقات الهادفة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وضمان نموِّها.
ويجمع الملتقى عددًا من المستثمرين والجهات التمويلية تحت سقف واحد؛ لتسهيل الوصول إلى التمويل المناسب لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومشاريع رواد الأعمال.
جدير بالذكر أن الفعاليات الرئيسية في الملتقى سيتم بثها بشكل مباشر على منصة "تويتر" عبر حساب "بيبان" @BibanGlobal.