قُبيل بيانات المخزونات الأمريكية.. "برنت" يصل إلى 94.91 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات الأربعاء، مع استمرار توقعات تراجع المعروض العالمي مع اقتراب فصل الشتاء.
وزادت أسعار عقود خام "برنت" الآجلة تسليم نوفمبر بنسبة 1% إلى 94.91 دولار للبرميل، كما ارتفعت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم نوفمبر بنسبة 1% أيضاً إلى 91.33 دولار، في الساعة 08:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.
أوضح تقرير معهد البترول الأمريكي، أمس، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالتوقعات عند انخفاض بمقدار 300 ألف برميل فقط، على أن تظهر البيانات الرسمية اليوم من قِبل إدارة معلومات الطاقة.