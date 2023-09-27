قُبيل بيانات المخزونات الأمريكية.. "برنت" يصل إلى 94.91 دولار للبرميل

أوضح تقرير معهد البترول الأمريكي، أمس، تراجع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 1.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، مقارنة بالتوقعات عند انخفاض بمقدار 300 ألف برميل فقط، على أن تظهر البيانات الرسمية اليوم من قِبل إدارة معلومات الطاقة.