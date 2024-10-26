ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية محققة مكاسب للأسبوع الثالث

تحوَّلت أسعار العقود الآجلة للذهب للارتفاع خلال تعاملات أمس الجمعة، مع متابعة المستثمرين التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وصدور بيانات اقتصادية أظهرت تراجع توقعات التضخم في أمريكا.
وعند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2% أو 5.7 دولار عند 2754.60 دولار للأوقية، ليحقّق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعد ارتفاعه هذا الأسبوع بنسبة 0.9%.
فيما زاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسة- بنسبة 0.2% عند 104.27 نقطة في الساعة 09:36 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة، متجهاً لتحقيق مكاسب للأسبوع الرابع.