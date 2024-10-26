ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية محققة مكاسب للأسبوع الثالث

وعند تسوية التداولات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.2% أو 5.7 دولار عند 2754.60 دولار للأوقية، ليحقّق المعدن الأصفر مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي، بعد ارتفاعه هذا الأسبوع بنسبة 0.9%.