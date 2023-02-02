تحديثات أسعار النفط.. "برنت" يرتفع لـ83.39 دولارًا للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الخميس، بعد تراجعها أمس، مع تراجع الدولار بعد رفع الاحتياطي الفيدرالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وبعد رفع الفائدة، وعد الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة زيادة تكاليف الاقتراض كجزء من معركته المستمرة ضد التضخم.
وأوصت لجنة "أوبك+" أمس بالإبقاء على سياسة الإنتاج دون تغيير مع انتظار السوق للمزيد من التوضيح بشأن الطلب في الصين والإمدادات من روسيا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل بنسبة 0.66% أو 55 سنتًا عند 83.39 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:03 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مارس بنسبة 0.8% أو 61 سنتًا عند 77.02 دولارًا للبرميل، بعدما تراجعت 3.1% في الجلسة السابقة.