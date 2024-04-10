الارتفاع فوق المتوقع للتضخم الأمريكي يهبط بأسعار الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب، الأربعاء، عن مستوى مرتفع قياسي وسط صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع لتتراجع التوقعات بخفض مبكر لأسعار الفائدة الأمريكية.
وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 2338.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 1258 بتوقيت غرينتش، كما انخفضت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1 بالمئة إلى 2360.7 دولار.
وبحسب "سكاي نيوز عربية"، صعد مؤشر الدولار 0.5 بالمئة وقفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور البيانات التي قللت من جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.
وقال تقرير لوزارة العمل إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.4 بالمئة على أساس شهري في مارس مقارنة مع توقعات خبراء بارتفاعه 0.3 بالمئة في استطلاع لوكالة رويترز.
من جهته، قال تاي وونج وهو تاجر المعادن المستقل في نيويورك إن أسعار الذهب تراجعت، إذ إن البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع تساهم في توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة وأن يتم ذلك بمعدل أقل.
وارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي عند 2365.09 دولار أمس الثلاثاء.
وبخصوص المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى28.01 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في ثلاث سنوات تقريبًا أمس الثلاثاء.
وتراجع البلاتين واحدا بالمئة إلى 969.05 دولار والبلاديوم 1.9بالمئة إلى 1071.75 دولار.