الارتفاع فوق المتوقع للتضخم الأمريكي يهبط بأسعار الذهب اليوم

من جهته، قال تاي وونج وهو تاجر المعادن المستقل في نيويورك إن أسعار الذهب تراجعت، إذ إن البيانات التي أظهرت ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع تساهم في توقعات بتأجيل خفض أسعار الفائدة وأن يتم ذلك بمعدل أقل.