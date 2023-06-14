مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11533 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 119.21 نقطة، ليقفل عند مستوى 11533.03 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 282 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 62 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: شمس، والمراعي، ومجموعة تداول، والحمادي، والسعودي الألماني الصحية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أنعام القابضة، وسدافكو، وتكوين، والحفر العربية، والخريف؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و3.72%.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، وشمس، والجزيرة، والكثيري، والباحة، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الجزيرة، والراجحي، ومجموعة تداول، وأمريكانا، والأهلي، الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، مرتفعًا 1.403.44 نقاط، ليقفل عند مستوى 24.948.88 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 50.9 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من ألف و400 سهم.