مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11533 نقطة

وكانت أسهم شركات: شمس، والمراعي، ومجموعة تداول، والحمادي، والسعودي الألماني الصحية؛ الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: أنعام القابضة، وسدافكو، وتكوين، والحفر العربية، والخريف؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.47% و3.72%.