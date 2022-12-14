مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 10248 نقطة

وكانت أسهم شركات: المواساة، وكيان السعودية، وسلوشنز، والحفر العربية، ومجموعة تداول الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: الإنماء طوكيو م، والبلاد، وأسمنت تبوك، وسلامة، وتنمية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 6.87% و9.90%.