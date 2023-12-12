ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بدعمٍ من تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسة للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثاً عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليصل إلى 1986.09 دولار للأوقية بحلول الساعة 05:15 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.4 %؛ لتصل إلى 2001.30 دولار.
وزادت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5 % إلى 22.90 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.4 % إلى 913.70 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.7 % مسجلاً 963.48 دولار للأوقية.