ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 %

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، بدعمٍ من تراجع الدولار فيما يترقب المستثمرون بيانات رئيسة للتضخم في الولايات المتحدة واجتماعات لبنوك مركزية بحثاً عن مؤشرات بشأن أسعار الفائدة.