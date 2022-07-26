مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11964 نقطة

وكانت أسهم شركات: التطويرية الغذائية، وشمس، وأكوا باور، وأنابيب السعودية، ودله الصحية الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: المتحدة للتأمين، وسلامة، وباعظيم، والتأمين العربية، وأسترا الصناعية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و10.00%.