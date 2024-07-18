أرامكو تعلن الانتهاء من طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) اليوم الخميس، الانتهاء من إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل، وتبلغ قيمة الطرح 6 مليارات دولار أمريكي.
وكانت الشركة قد بدأت في أعمال إنهاء إصدار السندات الدولية متوسطة الأجل في 9 يوليو الجاري.
تُشكل السندات التزامات بالدولار الأمريكي، مباشرة عامة، غير مشروطة، وغير مضمونة بأصول من أرامكو السعودية.
وبلغ العدد الإجمالي (للصكوك/ للسندات) 30 ألفًا؛ فيما بلغت القيمة الاسمية (للصك/ للسند) 200 ألف دولار أمريكي ومضاعفات متكاملة بقيمة 100 ألف دولار أمريكي الزائدة عن ذلك المبلغ.
عائد (الصك/ السند) 5.250% للسندات المستحقة خلال عشرة أعوام، و5.750% للسندات المستحقة خلال ثلاثين عامًا، و5.875% للسندات المستحقة خلال أربعين عامًا.
تتضمن الصكوك شروط الاسترداد عند تاريخ الاستحقاق، والاسترداد بعد وقوع حدث التخلف عن السداد (Event of Default).
وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المصدر (Issuer Maturity Par Call)، وخيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناء على خيار حاملي السندات.
وستُطرَح السندات وفقًا لأحكام القاعدة 144-أ و(اللائحة إس) من قانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 1933م حسب تعديلاته.
كما ستنطبق قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) ومؤسسة السوق المالية الدولية (ICMA) على الطرح.
وسيتم تقديم طلب لقبول السندات في القائمة الرسمية لهيئة السلوك المالي البريطانية وسوق الأوراق المالية في لندن. لقبول السندات للتداول في السوق المالية الرئيسية في لندن (LondonStock Exchange).