أرامكو تعلن الانتهاء من طرح سندات دولية بقيمة 6 مليارات دولار

وقد تقوم الشركة بالاسترداد في حال وقوع حدث ضريبي (Tax Event)، وخيار الاستدعاء بالقيمة الاسمية عند الاستحقاق من المصدر (Issuer Maturity Par Call)، وخيار الاستدعاء الكامل (Make Whole Call)، وخيار الاسترداد متاح لحملة السندات في حال وقوع حدث تغيير في السيطرة (Change of Control Put) بناء على خيار حاملي السندات.