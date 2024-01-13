توترات البحر الأحمر ترفع أسعار الذهب

ووفق "سكاي نيوز عربية" نفّذت طائرات حربية وسفن وغوّاصات أمريكية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن خلال الليل رداً على مهاجمة قوات جماعة الحوثي حركة الشحن في البحر الأحمر، وهو ما يوسّع رقعة الصراع الناجم عن حرب إسرائيل على غزة في أنحاء المنطقة.