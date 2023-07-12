استقرار أسعار النفط قبيل صدور بيانات المخزونات الأمريكية

يأتي استقرار الأسعار مع ضعف الدولار الذي قدّم بعض الدعم للسلع الأساسية، في ظل ترقب المستثمرين بيانات التضخم في أسعار المستهلكين التي ستصدر في وقتٍ لاحقٍ الأربعاء، للبحث عن دلائل عن مستقبل السياسة النقدية.