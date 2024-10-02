ارتفاع أسعار النفط وسط تصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز انخفاض المخزونات 1.3 مليون برميل، فيما انتهى اجتماع لكبار وزراء أوبك+ بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير بما في ذلك خطة لبدء زيادة الإنتاج اعتباراً من ديسمبر، والتأكيد أيضاً على ضرورة أن يعزز بعض الأعضاء التخفيضات للتعويض عن الإنتاج الزائد.