تعاملات الخميس.. برنت يستقر عند 77.79 دولارًا للبرميل

وكان برنت قد هبط أمس عند التسوية، إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022؛ في حين تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام؛ بحسب "رويترز".