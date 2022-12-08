تعاملات الخميس.. برنت يستقر عند 77.79 دولارًا للبرميل

استقرت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام؛ إذ ارتفع الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة، في الوقت الذي نمت فيه المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي لضعف الطلب على الوقود.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 62 سنتًا، بما يعادل 0.8%، إلى 77.79 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:30 بتوقيت جرينتش؛ بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتًا، أو 1%، إلى 72.70 دولارًا للبرميل.
وكان برنت قد هبط أمس عند التسوية، إلى أقل من أدنى مستوى إغلاق مسجل هذا العام، والذي لامسه في اليوم الأول من عام 2022؛ في حين تراجع الخام الأمريكي إلى مستوى منخفض جديد هو الأقل خلال عام؛ بحسب "رويترز".
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الأربعاء: ارتفع إنتاج الخام الأمريكي إلى 12.2 مليون برميل يوميًّا الأسبوع الماضي؛ وهو أعلى مستوى منذ أغسطس.