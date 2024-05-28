أسعار النفط ترتفع بدعم من آفاق الطلب على الوقود في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من توقعات انتعاش الطلب على الوقود والطاقة في الولايات المتحدة خلال هذا الصيف، فضلاً عن ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" المقرر انعقاده في الثاني من يونيو والمتوقع خلاله تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.