أسعار النفط ترتفع بدعم من آفاق الطلب على الوقود في أمريكا

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء، بدعم من توقعات انتعاش الطلب على الوقود والطاقة في الولايات المتحدة خلال هذا الصيف، فضلاً عن ترقب نتائج اجتماع "أوبك+" المقرر انعقاده في الثاني من يونيو والمتوقع خلاله تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية حتى نهاية العام.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس -الأكثر نشاطاً- بنسبة 0.16% إلى 83.01 دولارًا للبرميل في تمام الساعة 08:24 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
في حين ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 1.45% أو ما يعادل 1.13 دولار إلى 78.85 دولارًا للبرميل.