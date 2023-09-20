مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 11061 نقطة

وكانت أسهم شركات: مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، وعناية، ودلة الصحية، وسمو الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: دار الأركان، وبوبا العربية، وفيبكو، وبدجت السعودية، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.54% و4.01%.