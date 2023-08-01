أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

تغيّرت أسعار النفط بشكلٍ طفيفٍ، اليوم، وظلت تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الذي بلغته أمس الإثنين وسط مؤشراتٍ على تراجع الإمدادات العالمية بسبب خفض الدول المنتجة للإنتاج، والطلب القوي في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للوقود في العالم.
وبحسب "رويترز" بلغت العقود الآجلة لخام برنت 85.30 دولار للبرميل منخفضة 0.15 في المائة مقارنة بسعر التسوية في الجلسة السابقة.
ووصلت عقود شهر أقرب استحقاق لخام برنت لأعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر منذ 13 أبريل أمس الإثنين.
وسجّل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 81.69 دولار للبرميل منخفضا 0.1 في المائة عن سعر التسوية في الجلسة السابقة التي بلغ أعلى مستوياته خلالها منذ 14 أبريل.