أسعار النفط تستقر قرب أعلى مستوى في 3 أشهر

تغيّرت أسعار النفط بشكلٍ طفيفٍ، اليوم، وظلت تحوم بالقرب من أعلى مستوى لها في ثلاثة أشهر، الذي بلغته أمس الإثنين وسط مؤشراتٍ على تراجع الإمدادات العالمية بسبب خفض الدول المنتجة للإنتاج، والطلب القوي في الولايات المتحدة؛ أكبر مستهلك للوقود في العالم.