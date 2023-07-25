مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11882.68 نقطة

وكانت أسهم شركات ميد غلف للتأمين، والإنماء، والأبحاث والإعلام، وسيرا، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخليج للتدريب، والأصيل، وصدر، ومتطورة، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 3.38% .