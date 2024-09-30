افتتاح معرض "فرنشايز ماركت" في الرياض بمشاركة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية

يفتتح رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي غداً الثلاثاء، الأول من أكتوبر في العاصمة الرياض معرض "فرنشايز ماركت" المقام في قاعة الفريدة للمؤتمرات، ويستمر حتى 3 أكتوبر المقبل.
ويشهد المعرض هذا العام مشاركة واسعة من أبرز العلامات التجارية المحلية والعالمية، بالإضافة إلى تميز خاص لقطاع الوقود الذي يحظى بحضور بارز في هذه النسخة.
وفي ذات السياق، أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي على أهمية قطاع الامتياز التجاري (الفرنشايز) في المملكة، مشيراً إلى أن نظام الامتياز التجاري الذي صدر في العام 2019، أسهم بشكل كبير في إطلاق قدرات هذا القطاع وتعزيز الاستثمارات فيه.
وأضاف الحويزي: "إن رعاية الاتحاد للمعرض الدولي للامتياز التجاري تأتي إيماناً منا بأهمية هذا القطاع في دعم وتنويع قاعدة الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية 2030، في ظل الممكنات الحكومية عبر منصة الامتياز التجاري وبرامج التمويل المتخصصة، مما ساهم في نمو العلامات التجارية السعودية وارتفاع القيمة السوقية للامتياز التجاري بالمملكة لنحو 56 مليار ريال، ما يمثل 50% من القيمة السوقية للامتياز التجاري بالشرق الأوسط."
وفي ختام تصريحه شدد "الحويزي" على أن مثل هذه المعارض تعتبر دعماً كبيراً لرواد الأعمال السعوديين من خلال تعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة وبرامج التمويل المقدمة من مختلف الجهات، مما يساعدهم على التوسع والانطلاق في السوق المحلي والإقليمي بشكل أوسع وأشمل.
من جانبها، قال المؤسس والرئيس التنفيذي والمنظم للمعرض عبير جليح إن "فرنشايز ماركت" منصة هامة لتعزيز الشراكات والتعاون بين المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، مؤكدة أن هذا الحدث يشكل فرصة لعرض أبرز العلامات التجارية السعودية والدولية التي تسعى للتوسع في السوق السعودي. كما ذكرت أن المعرض يشهد هذا العام إقبالاً كبيراً على برنامج الأعمال مع المستثمرين، الذي يوفر فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين والإقليميين.
وأضافت "جليح" أن ختام المعرض سيشهد تكريم أهم العلامات التجارية المحلية والعالمية، التي تم اختيارها بناءً على تميزها في التوسع المحلي والدولي، والابتكار في تقديم منتجاتها وخدماتها، كما سيشهد الحفل، في نسخته العاشرة، تقديم الشكر لشركاء النجاح الذين ساهموا في مسيرة المعرض وتطوره على مر السنين.