افتتاح معرض "فرنشايز ماركت" في الرياض بمشاركة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية

من جانبها، قال المؤسس والرئيس التنفيذي والمنظم للمعرض عبير جليح إن "فرنشايز ماركت" منصة هامة لتعزيز الشراكات والتعاون بين المستثمرين وأصحاب العلامات التجارية، مؤكدة أن هذا الحدث يشكل فرصة لعرض أبرز العلامات التجارية السعودية والدولية التي تسعى للتوسع في السوق السعودي. كما ذكرت أن المعرض يشهد هذا العام إقبالاً كبيراً على برنامج الأعمال مع المستثمرين، الذي يوفر فرصة لعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين المحليين والإقليميين.