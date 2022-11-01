السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في مجال الرعاية الصحية

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء، أن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة في مجال الرعاية الصحية مع "TVM Capital Healthcare" يأتي ضمن برنامج استثمار في الصناديق تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها وإستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.