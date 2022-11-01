السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في مجال الرعاية الصحية

وقعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء اتفاقية لاستثمار 10 ملايين دولار في "صندوق عافية" للملكية الخاصة في مجال الرعاية الصحية في المملكة.
وقّع الاتفاقية الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة بشركة "TVM Capital Healthcare"، المتخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في مجال الرعاية الصحية الدكتور هيلموت شوهسلر، بحضور الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأستاذ مازن الغنيم.
وأكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أن السعودية للاستثمار الجريء حريصة على تنمية بيئة الاستثمار الجريء والملكية الخاصة في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتعزيز فرص نجاحها ونموها بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جهته أوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة السعودية للاستثمار الجريء، أن الاستثمار في صندوق الملكية الخاصة في مجال الرعاية الصحية مع "TVM Capital Healthcare" يأتي ضمن برنامج استثمار في الصناديق تنفذه الشركة، وهو امتداد لسلسلة استثماراتها وإستراتيجيتها لتنمية واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.