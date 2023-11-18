هل تجري "أوبك+" خفضًا إضافيًّا للإمدادات؟.. هنا قراءة لأسعار النفط في أسبوع

تراجعت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، على الرغم من ارتفاعها بأكثر من أربعة بالمئة في آخر جلسات الأسبوع أمس الجمعة، منتعشة من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر التي سجلتها في جلسة الخميس، مع تلقّيها دعمًا وسط جني المستثمرين للأرباح، ومع العقوبات الأمريكية على بعض مقدمي خدمات الشحن للنفط الروسي.